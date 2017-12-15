Адвокатесу зі Львова підозрюють у шахрайстві та пропозиції хабара

Зловмисницю у вересні викрили працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з працівниками слідчого управління поліції Львівщини та за процесуального керівництва обласної прокуратури

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, адвокатеса вимагала півтори тисячі доларів США у громадянина, щодо якого було складено адміністративний протокол за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння.

Водій мав заплатити за прийняття апеляційного рішення стосовно непозбавлення його права керувати транспортними засобами, ненакладення штрафу та скасування рішення суду першої інстанції. У той самий день правоохоронці затримали адвоката під час отримання нею частини коштів.

Прокурор Львівської області повідомив адвокатесі про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 (шахрайство), ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

За вчинення цих злочинів передбачено покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої та із спеціальною конфіскацією. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.