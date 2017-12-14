З 18 грудня у Львові дорожчає проїзд у маршрутках

На виконкомі сьогодні погодили коригування тарифу на проїзд у громадському транспорті міста до 5 грн, хоча економічно обґрунтований тариф – 6,80 грн. Таке рішення ухвалили, зважаючи на платоспроможність населення. Тариф почне діяти з 18 грудня.

«Перед винесенням цього рішення ми пройшли всю процедуру громадських консультацій та подали проект рішення в Антимонопольний комітет. Крім того, в цьому рішенні ми вже передбачили всі режими роботи – експрес, таксі та звичайний режим, що передбачено чинним законодавством. Тариф – 5 грн», – розповів Олег Партика, в.о. начальника управління транспорту ЛМР.

«Економічно обґрунтований тариф – 6,80 грн», – уточнив Сергій Бабак, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства.

«Сьогоднішнє рішення було опрацьоване Антимонопольним комітетом України. Він погодив правильність подачі документів. Перед тим провели консультації з громадськістю, опрацювали та проаналізували розрахунки від перевізників. Відповідно до розрахунків, економічно обґрунтований тариф на проїзд в громадському транспорті мав би становити 6 грн 80 коп. Проте ми вирішили підняти тариф до 5 грн. Вказане рішення набуває чинності з 18 грудня», – додав Олег Партика.

За його словами, тариф переглянули, тому що відповідно до чинного законодавства тариф необхідно переглядати, коли змінилася вартість складових тарифу більше ніж на 10%. Від останнього перегляду тарифів ціна палива зросла на 50%, заробітна плата – на 133%, також зросли ціни на матеріали.