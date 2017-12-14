Вийшов перший трейлер мультфільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» (відео)

Сьогодні, 14 грудня, вийшов перший трейлер мультфільму виробництва української студії Animagrad «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила».

«Ця дивовижна історія трапилась у чарівному місті Києві – за часів відважних воїнів, прекрасних принцес і могутніх чаклунів. Мандрівний артист Руслан, який мріє стати лицарем, зустрів прекрасну Мілу і закохався в неї, навіть не підозрюючи, що дівчина – донька київського князя. Але щастю закоханих не судилося тривати вічно: злий чаклун Чорномор з’явився в магічному вихорі і на очах Руслана викрав кохану, прагнучи перетворити силу її кохання на власну чаклунську могутність. Не роздумуючи, Руслан рушив у погоню за викраденою принцесою, щоб, здолавши всі перешкоди та небезпеки на своєму шляху, довести, що справжня любов – сильніша за магію», – описують події мультфільму на facebook-сторінці Викрадена принцеса: Руслан і Людмила / The Stolen Princess.

«Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» – український 3D-анімаційний фільм-фентезі, режисера Олега Маламужа за мотивами казки російського поета Олександра Пушкіна «Руслан і Людмила». Прем’єра стрічки в Україні запланована на 7 березня 2018 року.

Фільм розповідає про мандрівного артиста Руслана, який рятує викрадену злим чарівником Чорномором княжну Людмилу. Фільм спів фінансує Держкіно України: частка Держкіно – ₴19,5 млн (загальна вартість виробництва фільму – ₴95,2 млн.)

30 січня 2013 року продюсер Єгор Олесов повідомив про розробку проекту «Руслан і Людмила» за однойменною поемою-казкою Олександра Пушкіна. У вересні 2013 року прес-служба компанії FILM.UA Group заявила про початок виробництва фільму, а пізніше було презентовано головних героїв і синопсис «Руслана і Людмили», а сама стрічка була заявлена у 2D-анімації, але згодом концепція змінилася, відтак було вирішено створювати 3D-анімаційний фільм.

Персонажі мультфільму заговорять голосами відомих українців

Характери персонажів допомогли розробити голлівудські консультанти. Як заявили автори стрічки, «Руслан і Людмила» знімався англійською мовою, а українською дублювався. За словами Олесова, для озвучування англійською залучать голлівудських зірок, а в Україні стрічку дублюватимуть українські популярні актори. Зокрема, головну героїню мультфільму, київську принцеса Мілу озвучить Надя Дорофєєва, вокалістка українського гурту «Время и Стекло».

Головний герой мультфільму, мандрівний актор Руслан, заговорить та заспіває голосом Позитива (Oleksii Zavgorodnii), вокаліста гурту «Время и Стекло».

Голосом Олега Фагота Михайлюти, лідера групи ТНМК, заговорить Фін – могутній чарівник і один з противників головного лиходія мультфільму, чарівника Чорномора.

Український телеведучий і шоумен, Сергій Притула озвучить Нестора – кращого друга і товариша по пригодах головного героя мультфільму, Руслана.

Актор і телеведучий Юрій Горбунов подарує свій голос Коту Вченому – аристократичному хранителю таємничої бібліотеки, який оберігає чарівний портал.

Міжнародний прокат мультфільму

«Викрадена принцеса» став першим проектом лінійки кінотеатральних анімаційних прем’єр компанії Animagrad, серед яких також «Мавка. Лісова пісня» (2018), «Снігова республіка» (2019) та «Роксолана» (2021). За словами директора компанії, Animagrad планує випускати щорічно по одній повнометражній анімаційній картині, як в локальний український, так і в міжнародний прокат.

У лютому 2015 року на Європейському кіноринку Берлінського міжнародного кінофестивалю права на прокат фільму було продано в Ізраїль та Південну Корею, в травні 2016 року на кіноринку Marché du Film Каннського кінофестивалю – у Францію, франкомовні території, а також Болгарію, Іран та Польщу. 10 грудня 2016 року видання «The Hollywood Reporter» повідомило, що фільм після презентації місяцем раніше на Американському кіноринку був проданий в Китай, Німеччину, Австрію, Швейцарію, Литву, Латвію, Естонію, Північну Африку та на Близький Схід. Також було заявлено, що триває продаж у деякі інші території.

З 13 по 16 березня 2017 року в Гонконзі пройшов щорічний ринок кіно- і телеконтенту FILMART, на стенді FILM.UA Group були представлені проекти анімаційної студії Animagrad, серед яких була і «Викрадена принцеса». У передостанній день ринку вперше в Азії відбувся скрінінг сцен анімаційного фільму, запрошення на прем’єру опинилось на обкладинці видання The Hollywood Reporter, а сам скрінінг пройшов успішно і отримав позитивний фідбек від учасників ринку.

На початку квітня в Каннах відбувся MIPTV (Marché International des Programmes de Télévision) – один з найбільш важливих європейських ринків аудіо-візуального контенту, на стенді української делегації був представлений й мультфільм «Викрадена принцеса».[13] 19 і 23 травня 2017 року на найбільшому кіноринку Marche du Film в рамках 70 Канського кінофестивалю з великим успіхом пройшли ринкові скринінги мультфільму «Викрадена Принцеса», в результаті яких проект здобув безліч позитивних відгуків, і розпочалися переговори щодо продажу прав на показ мультфільму на нових територіях.

Загалом станом на 2017 рік права на кінопрокат анімаційного фільму «Викрадена принцеса» попередньо продали більш ніж на 20 територій по всьому світу, серед яких країни Європи (Польща, Болгарія, Німеччина, Швейцарія, Естонія, Латвія, Литва тощо) та Азії (Китай, Південна Корея, Ізраїль тощо).

Прокат в Україні

Наприкінці грудня 2016 року було повідомлено, що стрічка змінить назву з «Руслана і Людмили» на «Викрадену принцесу» також і для українського прокату (до цього у лютому 2016 продюсери стрічки вже повідомляли що для міжнародного прокату вони збираються використовувати назву «Викрадена принцеса» а не «Руслан і Людмила»). У жовтні 2017 стало відомо, що продюсери фільму знову змінили назву фільму для українського прокату на «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила». Також стала відомою дата виходу в український прокат – 7 березня 2018 року.

15 грудня 2015 року в рамках зимового кіноринку Одеського міжнародного кінофестивалю «Новий канал» придбав права на телевізійний показ стрічки. За договором, телепрем’єра фільму повинна відбутися через півроку після старту кінотеатрального прокату.

Жанр: фентезі, історія кохання, комедія.

Виробництво: Animagrad.

Дата прем’єри: 7 березня 2018 року.

За підтримкою ДержКіно України.

Режисер: Олег Маламуж

Сценарій: Ярослав Войцешек

Сценарний консультант: Ендрю Хiлтон

Композитор: Дарiо Веро (Dario Vero)

Продюсер: Єгор Олесов (Egor Olesov)

Дистриб’ютор в Україні: Ukrainian Film Distribution

Бродкастер в Україні: Новий канал