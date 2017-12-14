Укрзалізниця пояснила, як повернути електронний квиток в період мораторію

Мораторій діє з 12 грудня 2017 року до 14 січня 2018 року

Повернути залізничні квитки на період з 12 грудня 2017 року до 14 січня 2018 року, які купили онлайн, можна буде у касах залізничних вокзалів. Відповідне роз’яснення оприлюднили на сайті Укрзалізниці.

Нагадаємо, як писала «Львівська газета», аби не створювався штучний дефіцит місць у період свят Укрзалізниця запровадила тимчасовий мораторій, на період з 12 грудня 2017 року до 14 січня 2018 року, на повернення коштів за електронні квитки через інтернет. Цей мораторій не діятиме для міжнародних поїздів у сполученні з Польщею.

Проте, повернути кошти за електронні квитки на поїзди внутрішнього сполучення все ж можна буде. Однак зробити це можливо буде лише у квиткових касах залізничних вокзалів України.

Для повернення коштів необхідно:

Пред’явити до каси посадочний документ, роздрукований на паперовому носії, та документ, що посвідчує особу (паспорт, військовий квиток, студентський квиток, посвідчення водія, службове посвідчення).

Повернути проїзні документи до відправлення поїзда можна як особисто, так і іншим особам.

Після відправлення поїзда повернення коштів за квитки здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу, прізвище та ім’я якої зазначено в проїзному документі.

Кошти перераховуються на карткові рахунки платників.

В «Укрзалізниці» також нагадують, що сума повернених коштів за невикористаний проїзний документ залежить від часу до та після відправлення поїзда:

– не менш ніж за 24 години до відправлення поїзда – виплачується повна вартість квитка і плацкарти (з вирахуванням комісійних зборів);

– від 24 до 9 годин до відправлення поїзда – виплачується повна вартість квитка і 50 % вартості плацкарти;

– менш ніж за 9 годин до відправлення поїзда – виплачується повна вартість квитка, а вартість плацкарти не виплачується;

– після відправлення поїзда, але не більше ніж через годину після його відправлення – виплачується 10 % вартості квитка і плацкарти.

Пасажири, які знаходяться територіально далеко від пунктів продажу (квиткових кас товариства), перебувають за межами держави, не мають змоги за станом здоров’я або інших поважних причин звернутись до кас особисто, можуть надсилати на адреси регіональних філій за місцем проживання чи на адресу філії «Пасажирська компанія» роздруковані на паперових носіях невикористані з особистих причин посадочні документи разом із заявою, в якій необхідно зазначити інформацію банківської платіжної картки в обсязі, необхідному для здійснення переказу коштів. До заяви повинні долучатись додаткові довідки, наприклад про тимчасову непрацездатність, підтвердження перетину кордону, тощо.

Адреси для письмових звернень:

ПАТ “Укрзалізниця”. 03680, м. Київ-150, вул. Тверська, 5.

Філія «Пасажирська компанія»01032, м. Київ, вул.Симона Петлюри 21а

Регіональна філія “Донецька залізниця”. 84404, м. Лиман, вул. Привокзальна, 22.

Регіональна філія “Львівська залізниця”. 79000, м. Львів, вул. Гоголя, 1.

Регіональна філія “Одеська залізниця”. 65023, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19.

Регіональна філія “Придніпровська залізниця”. 49602, м. Дніпро, просп. Д.Яворницького, 108.

Регіональна філія “Південна залізниця”. 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7.

Регіональна філія “Південно-Західна залізниця”. 01601, м. Київ, вул. Лисенка, 6.

Товариство вживатиме усіх заходів для своєчасного розгляду письмових звернень та повернення коштів з урахуванням всіх можливих ситуацій, що могли виникнути.

ПАТ Укрзалізниця сподівається на розуміння та просить вибачення за тимчасові незручності.