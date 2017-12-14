Українські чиновники люблять «євробляхи»

Аналіз декларацій показав – 295 посадовців їздять на машинах на іноземній реєстрації. Серед лідерів – Закарпаття та Львівщина

Цікаво, що найчастіше чиновники купували авто з єврономерами у 2016 році. Тоді було куплено 53,5% із зареєстрованих. Для прикладу – у 2015 таких машин придбали лише 16,9%.

Лідерами у серед любителів «євроблях» виявились Закарпаття, де зареєстровано 25,7% від загальної цифри, і Львівщина – 20,6%.

У цих областях на закордонних автівках їздять лісники, депутати, судді, прокурори та навіть працівники ДФС.

Аналітики нарахували чимало представницьких автівок: 9 Volkswagen Touareg, 8 Mercedes-Benz ML-класу, 7 BMW Х5, 3 Land Rover Freelander, 3 Jeep Grand Cherokee, 2 Audi Q7 і 2 Lexus.

Вперше нерозмитнені авто у цих регіонах почали ще в середині 2000 років. У той час в Україні це були поодинокі випадки. До речі, третьою за кількістю «євроблях» на дорогах є Київська область після Львівської та Закарпатської.