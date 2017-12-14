У Львові шматок балкона травмував 18-річну дівчину

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 14 грудня об 11.50 год. на станцію швидкої медичної допомоги міста Львова надійшло повідомлення, що на вул. Шевченка, 4а, внаслідок падіння фрагменту балкону була травмована дівчина, 1999 року народження, зареєстрована в м. Комарне Городоцького району.

Потерпілу бригадою швидкої медичної допомоги з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку» доставили до Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Як повідомили в лікарні, дівчину оглянуто та надали їй першу медичну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилася.

Як уточнила голова Шевченківської РА Надія Банах, дівчину травмував фрагмент балкона розміром 10 см кв. На завтра адміністрація замовляє вишку, щоб усунути з балкона всі навислі елементи, які можуть бути небезпечними. Також наступного року розглядатимуть можливість проведення ремонту балкона, оскільки будинок є пам’яткою архітектури.

«Житловий будинок по вул. Шевченка, 4 є у комунальній власності, однак балкони належать власникам квартир, тобто є у приватній власності», – зазначила голова Шевченківської РА Надія Банах.