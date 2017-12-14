У Львові назвали імена фіналістів премії «Високі стандарти журналістики-2017»

Сьогодні, 14 грудня, у львівському Будинку вчених експертне журі назвало трійку найкращих журналістів України, з оголошенням їхніх найвагоміших цьогорічних матеріалів. Переможці отримали дипломи та грошові сертифікати (100 тис. грн – за перше місце, 50 тис. грн – за друге, 25 тис. грн – за третє).

Засновник премії – голова благодійного фонду «Мрії збуваються» Віталій Ломакович. Мета премії – підтримувати та розвивати якісну, професійну, незаангажовану журналістику в Україні. До участі допускалися журналісти, які є громадянами України, або працюють тут на постійній основі, мають чітку громадянську позицію.

«В Україні, на жаль, немає державної програми підтримки журналістів, а приватних ініціатив не так багато і кілька премій припинили існування через банальний брак коштів. Тому ми вирішили зробити свій внесок у покращення українського медіапростору», – розповів Віталій Ломакович.

Відбір переможців відбувався у два етапи: протягом першого етапу експертне журі премії сформувало короткий список фіналістів (14 осіб). І протягом 2017 року експерти слідкували за їхньою діяльністю, аналізували журналістські матеріали цих авторів.

Відтак третє місце здобув Петро Шуклінов (ЛІГА.net), друге – Олексій Шалайський (Наші гроші), а перше – Павло Казарін (УП, ICTV).

У складі експертної групи премії були кращі журналісти України та медіафахівці, серед яких: Ігор Балинський (кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики УКУ), Вахтанг Кіпіані (український журналіст, публіцист, історик), Володимир Цибулько (український поет, перекладач та есеїст), Тарас Дзюбанський (очільник Центру міжконфесійного та міжрелігійного діалогу «Лібертас»), Юліана Лавриш (викладач кафедри нових медій Львівського національного університету імені Івана Франка, журналіст газети «День»), Роман Бочкала (журналіст, воєнний репортер співзасновник і координатор ГО «Стоп корупції»).

Короткий список фіналістів премії виглядав так:

Журналісти-розслідувачі:

Олексій Шалайський (Наші гроші)

Дмитро Гнап (Слідство. інфо)

Денис Бігус (Bihus.Info)

Михайло Ткач (Схеми, Радіо Свобода)

Наталка Седлецька (Схеми, Радіо Свобода)

Воєнні репортери:

Андрій Цаплієнко (1+1)

Політичні журналісти:

Сергій Рахманін (Дзеркало тижня)

Павло Казарін (УП, ICTV)

Соня Кошкіна (Лівий Берег)

Віталій Портников (Еспресо.tv)

Петро Шуклінов (ЛІГА.net)

Історична журналістика:

Олександр Зінченко (Історична правда)

Культурна журналістика:

Олег Вергеліс (Дзеркало тижня)

Авторська журналістика:

Роман Вінтонів (UA:Перший)

Премія «Високі стандарти журналістики» планується як щорічна.