ПриватБанк підключив міжнародні грошові перекази Meest

Виплата переказів безкоштовна. Клієнти ПриватБанку зможуть отримувати грошові перекази Meest у понад 2 800 відділеннях банку по всій Україні, а також їх можна отримати в режимі 24/7 миттєво на банківські рахунки та картки через онлайн-банк Приват24.

«Наше партнерство з Meest, однією з міжнародних систем грошових переказів, дає українцям ще більше можливостей підтримати своїх рідних і близьких, в якій би точці світу вони не перебували, – говорить керівник напрямку «Платежі та перекази» ПриватБанку Олексій Путятін. – А завдяки використанню найсучасніших технологій ми зробили отримання міжнародних переказів простим і комфортним, що дозволило ПриватБанку стати національним лідером цього ринку».

Про компанію. Meest Corporation Inc. розпочала свою діяльність в Канаді в 1989 році з метою організації в країнах проживання української діаспори потужної, дієвої структури для підтримки співвітчизників в Україні, створення за кордоном різноманітних осередків, навколо яких гуртуватимуться українці, і налагодження культурних і бізнесових зв’язків між Україною та країнами світу.

Підприємства, об’єднані в міжнародну корпорацію Meest, працюють у Канаді, США, Австралії, Італії, Іспанії, Португалії, Німеччині, Греції, Польщі та в країнах Східної Європи. Загальна кількість представництв і філій корпорації на американському континенті становить понад 400, у європейських країнах – близько 250. Щороку послугами компанії користуються сотні тисяч клієнтів з багатьох країн світу.

Для відправки грошового переказу через платіжну систему Meest необхідно звернутися до одного з авторизованих представників Meest у Канаді чи в 5 штатах США (IL, NJ, OH, OR & WA). Знайти контактну інформацію представника Meest у Північній Америці можна на сайті корпорації www.meest.net або зателефонувавши на безкоштовний номер 1800-361-7345.