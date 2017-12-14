Правоохоронці просять допомогти встановити обставини скоєння злочину

Працівники Пустомитівського відділу поліції просять зголоситися водіїв, котрі 13 грудня цього року в період від 08.30 до 10.00 проїжджали автодорогою «Львів-Ужгород» на відрізку між селами Зимна Вода й Оброшино з увімкненим відеореєстратором.

Прохання зберегти записи відеореєстратора та зателефонувати за номером 067 353 58 12 або на оперативну лінію 102.

Надана інформація допоможе поліцейським встановити осіб, причетних до скоєння злочину.