Національний авіаперевізник SkyUp розпочне польоти вже навесні 2018

У квітні стартують чартерні рейси, а в травні – регулярні внутрішні та міжнародні

Чартери літатимуть з Києва, Харкова, Львова, Одеси та інших міст України за 16 напрямками – Анталія, Бодрум, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Хургада, Тіват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенеріфе, Аліканте, Тірана, Ріміні, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

“У планах на перший рік роботи виконання міжнародних чартерних перевезень до всіх популярних курортів, а також відкриття регулярних українських та міжнародних напрямків”, – повідомила компанія SkyUp під час прес-конференції, інформує “Європейська правда”.

Внутрішні регулярні рейси здійснюватимуться між Києвом, Одесою, Харковом та Львовом.

Щодо регулярних міжнародних напрямків, то поки що говорять про Київ – Барселона, Київ – Дубай, Київ – Ларнака. Однак планують розширювати маршрути відповідно до зростання авіапарку.

Додамо, у компанії розповіли, що вартість перевезень буде формуватися за лоукост-моделлю без багажу та обраних додаткових послуг.

Ціна на квиток залежатиме від того, коли і куди його купувати. Орієнтовно – Київ-Одесса коштуватиме від 499 гривень в одну сторону.

Новостворена авіакомпанія має 100% українский капітал.

“Ми хочемо активізувати внутрішні авіаційні перевезення. Важливо, щоб новостворений SkyUp якраз посилив конкуренцію на ринку внутрішніх і бюджетних перевезень. Я бажаю авіакомпанії успіхів, – наголосив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

До кінця наступного року SkyUp сподівається на 650 тисяч пасажирів.