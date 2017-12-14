На новорічно-різдвяні свята Укрзалізниця вже призначила 17 додаткових поїздів у західному напрямку

Станом на 13 грудня 2017 року вже відкрито продаж на 29 додаткових поїздів у різних напрямках

Традиційно найпопулярнішим напрямком подорожей зимової пори є західний – Львів, Закарпаття та Прикарпаття.

Територією регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» курсуватимуть додаткові поїзди:

№ 191/192 Київ – Львів відправлятиметься 23, 25, 28, 29, 30, 31 грудня та 2, 5, 6, 8, 9 січня, у зворотному напрямку – 23, 25, 28, 29, 30 грудня, 1, 2, 5, 7, 8, 9 січня;

№ 243/244 Київ – Львів відправлятиметься 30 грудня та 8 січня, у зворотному напрямку 30 грудня та 8 січня;

№ 197/198 Київ – Ковель відправлятиметься 23, 25, 29, 31 грудня 5, 6, 9 січня, у зворотному напрямку 23, 25, 29 грудня, 1, 5, 7, 9 січня;

№ 207/208 Київ – Ужгород відправлятиметься 22 грудня – 13 січня щоденно, крім 31 грудня, у зворотному напрямку 23 грудня – 14 січня щоденно, крім 31 грудня;

№ 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів відправлятиметься 22,24,27,29 грудня, 1,3,5,7,9,11,13 січня, у зворотному напрямку 23, 25, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 січня;

№ 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці відправлятиметься 28, 30 грудня, 2, 4, 8, 10 січня, у зворотному напрямку 29 грудня, 3, 9 січня;

№ 258/257 Одеса – Львів відправлятиметься 22 грудня – 10 січня щоденно, крім 31 грудня, 6 січня, у зворотному напрямку 23 грудня – 11 січня щоденно, крім 1, 7 січня;

№ 232/286 Запоріжжя – Львів відправлятиметься 23, 25, 27, 29 грудня, 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня, у зворотному напрямку 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

№ 233/234 Кривий Ріг – Івано-Франківськ відправлятиметься 24, 27, 30 грудня, 2, 5, 8, 11 січня, у зворотному напрямку 25, 28, 31 грудня, 3, 6, 9, 12 січня;

№ 226 Чернівці – Івано-Франківськ – Дніпро відправлятиметься 31 грудня, 5, 11 січня;

№ 235/236 Харків – Ужгород відправлятиметься 22, 27, 30 грудня, 4, 7 січня, у зворотному напрямку 23, 28 грудня, 1, 5 та 8 січня.

№ 185/186 Львів – Ужгород відправлятиметься 30 грудня, 8 січня, у зворотному напрямку 30 грудня, 8 січня;

№ 193/194 Івано-Франківськ – Львів відправлятиметься 30 грудня, 8 січня, у зворотному напрямку 30 грудня та 8 січня;

№ 276/275 Львів – Дніпро відправлятиметься 23 грудня – 11 січня щоденно, крім 31 грудня, у зворотному напрямку 22 грудня – 11 січня щоденно, крім 31 грудня;

№ 95/96 Черкаси – Львів відправлятиметься 29 грудня, у зворотному напрямку 30 грудня;

№ 136/135 Чернівці – Білгород Дністровський відправлятиметься 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, у зворотному напрямку 23, 25, 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7, 9, 11 січня;

№ 747/748 Київ – Тернопіль відправлятиметься 25 грудня, 1 січня, у зворотному напрямку 26 грудня, 2 січня.

Проїзні документи можна придбати у квиткових касах та у системі он-лайн продажу квитків.

Робота з призначення додаткових поїздів триває. ПАТ «Укрзалізниця» звертається до пасажирів із проханням заздалегідь планувати свої поїздки, розглядати альтернативні дати виїзду та варіанти маршрутів, наприклад, подорож із пересадкою, адже перевізні можливості Укрзалізниці обмеженні кількістю рухомого складу та пропускною здатністю магістралей і поїзди не зможуть перевезти усіх охочих подорожувати 29-30 грудня.