На Миколая у Львові лунатимуть «Колискові для Олекси»

У День святого Миколая, 19 грудня, о 19.00 у міському палаці культури ім. Гната Хоткевича у Львові відбудеться унікальний для України благодійний мистецький проект «Колискові для Олекси»

Це реальна історія, яка через досвід хлопчика із синдромом Аспергера розповідає про особливих дітей та їхній світ. Кошти, зібрані під час концерту, скерують на підтримку проекту.

«Колискові для Олекси» – це проект, в основу якого покладена реальна історія хлопчика із синдромом Аспергера (високофункціональний аутизм) Андріїшина Олекси та його мами, фронтмена гурту «Джалапіта» Соломії Чубай. Вона, співаючи українські народні та авторські колискові, шукає ключик до світу свого сина, здобуває новий, особливий досвід і хоче поділитися цим з усіма.

«Мета цього проекту – через конкретну життєву історію показати Світ аутистів та їхніх батьків, залучивши до цього якомога ширшу аудиторію. Унікальна збірка колискових і музично-мультимедійний проект, цільовою аудиторією якої будуть львівська молодь, молоді батьки, члени сімей аутистів, педагоги, вихователі, має шанс, крім суто просвітницької, виконати місію емфатичну», – розповідає автор проекту Соломія Чубай.

Люди, які прийдуть на концерт, за довільну пожертву, яку складуть у спеціальну скриньку, отримають квиток.

Додамо, що зараз Соломія Чубай працює з ООН та Google, які розробляють нові програми для України, щоб полегшити життя та розвиток дітей з аутизмом. Також зараз знімають повнометражний документальний фільм про аутизм в Україні та тривають збори коштів для нового центру з аутизму і допомогти сім’ям дітей з аутизмом.