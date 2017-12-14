На Львівщині відкрили Навчально-практичний центр інноваційного кравецтва

Участь у відкритті закладу взяли директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, керівники виробничих підприємств та організацій, учні.

Директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій привітала присутніх і зазначила, що це другий центр такого напряму в області.

«Нам важливо не просто продукувати кваліфікованих робітників, але й щоб ті діти, які здобувають професійну освіту, мали гарантоване місце роботи, заробітну плату і були впевнені у своєму майбутньому. Я переконана, що цей заклад має свою перспективу, створення цього центру точно відповідає вимогам і викликам часу», – зазначила Любомира Мандзій.

Навчально-практичний центр інноваційного кравецтва оснащений майстернями із сучасним обладнанням, новими матеріалами, комп’ютерними технологіями і спрямований на професійно-практичну та професійно-теоретичної підготовку учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, а також підвищення кваліфікації фахівців швейних підприємств.

«Торік ми отримали дозвіл на відкриття нового центру інноваційного кравецтва. За цей рік обладнали 5 кравецьких майстерень, також кабінети спецдисциплін цього напряму і створили новий розкрійний цех, це кошти, які учні отримали від виробничої діяльності та практики», – розповіла директор ДНЗ «Львівське вище професійне училище побутового обслуговування» Олександра Максимів.

Під час відкриття центру присутні ознайомились із роботою майстерень та побачили колекції ексклюзивного одягу, створеного учнями закладу.

Для функціонування Навчально-практичного центру інноваційного кравецтва витратили 1 млн 200 тис. грн. Це доходи, отримані від виробничої практики та діяльності навчального закладу.