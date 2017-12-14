На Львівщині правоохоронці затримали наркодилерів

Працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини спільно з працівниками Червоноградського відділу поліції та за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури затримали злочинну групу наркодилерів, які організували в Червонограді виготовлення та збут наркотичних засобів «опій ацетильований», «макова соломка» та прекурсору «ангідрид оцтової кислоти». До складу групи входили троє осіб. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Під час санкціонованих обшуків у зловмисників правоохоронці виявили та вилучили речовини, схожі на наркотичні засоби «опій ацетильований» та «макову соломку» в особливо великих розмірах, прекурсор «ангідрид оцтової кислоти», предмет, схожий на зброю, а також гроші, отримані від збуту наркотиків. Все вилучене скерували на експертне дослідження.

Зловмисників затримали в порядку ст.208 КПК України, їм вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування, вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу – тримання під вартою.