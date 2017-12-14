МОЗ представило «тарілку здорового харчування»

У рекомендаціях – сезонні овочі та фрукти, молочні та кисломолочні продукти, риба та м’ясо, які мають входити до щоденного раціону людини.

«Харчування – один з ключових факторів попередження низки хронічних захворювань. У той же час, це і фактор ризику, бо завжди залишається свідомим вибором кожної окремої людини. Поява офіційно обґрунтованих рекомендацій зробить цей вибір простішим», – зазначив автор рекомендацій, президент Асоціації дієтологів України, директор Державного Підприємства “Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування МОЗ України”, кандидат медичних наук і доцент Олег Швець.

У Мінздоров’я кажуть, що українці нехтують здоровим харчуванням, а це суттєво знижує якість життя. Станом на сьогодні близько половини населення мають проблеми із зайвою вагою або ожирінням.

Тож тарілка здорового харчування стала основою для заснування національної платформи «ПроЗдорове». Її мета – наблизити українців до правильного раціону. Експерти врахували практику провідних країн світу та розробили рекомендації так, щоб вони були зрозумілими і доступними пересічній людині.

Нагадаємо, нещодавно українцям ввели нові норми харчування. Для дорослих кількість калорій на добу залишили такі самі, але збільшили кількість білків, жирів і зменшили кількість вуглеводів.