Метеорологи попереджають про туман та ожеледицю на дорогах

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 15 грудня вночі та вранці місцями туман видимістю 200-500 м, на дорогах ожеледиця
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Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки.

Під час керування автомобілем в тумані:

  • вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з’явилася зненацька;
  • під час руху в колоні збільшить дистанцію між автомашинами – не менше 50 метрів, оскільки мокре дорожнє покриття збільшує гальмівний шлях автотранспорту;
  • користуйтесь протитуманними фарами, якщо ваш автомобіль не обладнаний ними, то ввімкніть підфарники, або ближнє світло фар;
  • уважно слідкуйте за сигналами автомашин, що рухаються попереду;
  • не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин;
  • при зупинці, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію, для того щоб позначити габарити вашого авто.
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