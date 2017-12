До Львова приїде британська співачка Кеті Мелуа

Кеті Мелуа –Британська співачка грузинського походження, авторка пісень, музикантка. Її музичний дебют відбувся в 2003 році. В 2006 Кеті стала найбільш продаваною співачкою у Великій Британії та Європі. У листопаді 2003 Кеті Мелуа випустила свій перший альбом, Call off the Search, який досягнув вершини чарту Великої Британії і розійшовся тиражем у 1,8 млн копій за перші п’ять місяців. Її другий альбом, Piece by Piece, вийшов у вересні 2005 і на сьогодні став платиновим чотири рази. Реліз третього альбому Мелуа, Pictures, відбувся в жовтні 2007.

Як розповіла диригентка хору «Жайвір» Наталія Чмир-Козяр, відбудеться творча зустріч зі співачкою. Вхід буде вільний. Тому всіх запрошують о 18:00 у Храм Климентія Шептицького (вул. М.Кривоноса, 1).

Довідка. Хор «Жайвір» створений у 2000 році в Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини. Це колектив дівчаток та хлопців віком від 5 до 25 років, які займаються хоровим співом, вокалом, знайомляться з історією музичного, зокрема, хорового мистецтва. Хор записав чотири компакт-диски: «Колядки та щедрівки», «Помолимось», «Ми – українці», «Співає Жайвір».