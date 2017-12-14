До Львова привезли унікальні археологічні знахідки з околиць Кракова. Фото

У Музеї етнографії та художнього промислу відкрили виставку «Археологія автострад. Розкопки під час масштабного будівництва доріг біля Кракова»

Виставка базується на результатах археологічних досліджень 1997-2010 років, які проводили під час будівництва дороги А4 від Кракова до кордону з Україною. Їх результати представлено на 47 банерах, чотирьох цифрових екранах та у 8 виставкових вітринах, у яких зібрано понад 600 артефактів. На виставці показано речі давнього мистецтва та ремесел, речі щоденного вжитку, біжутерію, скло, знаряддя праці та військові знаряддя.

Львів став першим місто поза межами Польщі, де презентували виставку. Окрім Львова, її експонування заплановано ще в кількох містах України, які є центрами археологічної науки: Києві, Полтаві та Дніпрі.

Організатори виставки: Археологічний музей міста Кракова, Краківська група досліджень автострад, Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України та Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України.

Виставка відбувається під патронатом Посольства Республіки Польща в Україні.