Гомеопатичні ліки: у МОЗ роз’яснили, чи дієве таке лікування

Гомеопатія є доволі популярною проти ГРІ, бронхіту, мігрені, депресії та навіть онкологічних захворювань. Прибутки від продажу таких ліків вимірюються мільярдами. Однак наука досі не має підтвердження, що вони справді лікують

Українцям варто бути обачнішими – застерігають у Мінздоров’ї. Радять довіряти лише доказовій медицині.

«На міжнародному рівні науковці намагаються донести, що гомеопатія є нонсенсом, а іноді може бути небезпечною для здоров’я. Нагадаю, у вересні вчені з організації EASAC, яка об’єднує академії наук 29 країн Європи, навіть зробили спільну заяву щодо недієвості гомеопатії», – каже в.о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За її словами, науковці вже давно наголошують урядам європейських країн, що необхідно припинити закупівлю гомеопатичні ліки зі державні гроші і навіть запобігти поширенню реклами.

Чому ж гомеопатія, яка налічує стільки засобів, навряд чи має допоміжні властивості, пояснили на сайті МОЗ.

Ключовим принципом цього напряму лікування є «подібне лікується подібним». Тобто для лікування хвороби використовують надзвичайно малі дози речовини, яка провокує симптоми, ідентичні до симптомів цієї ж хвороби.

До складу гомеопатичних препаратів входять мінерали, хімічні речовини, речовини рослинного походження, у тому числі коріння, стебла, листя, цвіт, кора, пилок, лишайники, мохи, папороті та водорості.

Медики кажуть, що деякі із цих речовин є потенційно небезпечними для здоров’я людей. І навіть у дуже малій дозі можуть бути шкідливими. Відтак, лікуючись такими препаратами, ви не можете бути впевненими, що виробник використав якісну чи безпечну сировину.

У кращому випадку, вважають у МОЗ, гомеопатія не допомагає взагалі, у гіршому – може призвести до плачевних наслідків.