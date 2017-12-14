Гомеопатичні ліки: у МОЗ роз’яснили, чи дієве таке лікування
Українцям варто бути обачнішими – застерігають у Мінздоров’ї. Радять довіряти лише доказовій медицині.
«На міжнародному рівні науковці намагаються донести, що гомеопатія є нонсенсом, а іноді може бути небезпечною для здоров’я. Нагадаю, у вересні вчені з організації EASAC, яка об’єднує академії наук 29 країн Європи, навіть зробили спільну заяву щодо недієвості гомеопатії», – каже в.о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
За її словами, науковці вже давно наголошують урядам європейських країн, що необхідно припинити закупівлю гомеопатичні ліки зі державні гроші і навіть запобігти поширенню реклами.
Чому ж гомеопатія, яка налічує стільки засобів, навряд чи має допоміжні властивості, пояснили на сайті МОЗ.
Ключовим принципом цього напряму лікування є «подібне лікується подібним». Тобто для лікування хвороби використовують надзвичайно малі дози речовини, яка провокує симптоми, ідентичні до симптомів цієї ж хвороби.
До складу гомеопатичних препаратів входять мінерали, хімічні речовини, речовини рослинного походження, у тому числі коріння, стебла, листя, цвіт, кора, пилок, лишайники, мохи, папороті та водорості.
Медики кажуть, що деякі із цих речовин є потенційно небезпечними для здоров’я людей. І навіть у дуже малій дозі можуть бути шкідливими. Відтак, лікуючись такими препаратами, ви не можете бути впевненими, що виробник використав якісну чи безпечну сировину.
У кращому випадку, вважають у МОЗ, гомеопатія не допомагає взагалі, у гіршому – може призвести до плачевних наслідків.