60-річний львів’янин загинув під колесами автомобіля

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 грудня близько 18.40 на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік Львова. Водій автомобіля «Форд Мондео», 57-річний мешканець одного з сіл Кам’янко-Бузького району, скоїв наїзд на пішохода, 60-річного львів’янина. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.