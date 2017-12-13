Військовим хочуть підвищити пенсії

Кабмін вже розробив відповідний проект і відправив його в РНБО для обговорення

Про це під час засідання уряду розповів прем’єр –міністр України Володимир Гройсман.

«Наступний наш крок – пропозиція зміни пенсійного забезпечення військових пенсіонерів. Такі пропозиції ми передаємо в РНБО, де на рівні Президента ми знайдемо остаточні рішення, аби з січня українські військові пенсіонери отримували підвищені пенсії», – сказав Володимир Гройсман.

Ідеться про 550 тисяч військових пенсіонерів, які матимуть можливість отримати підвищені пенсії.

«Осучаснення пенсій (військовим) відбуватиметься автоматично. Бойові пенсії будуть більші за звичайні, -, впевнений, що середнє збільшення становитиме не менше 1,5 тис. грн. Бойові пенсії зростуть навіть більше», сказав прем’єр.

Нагадаємо, осучаснення українських пенсій почали з 1 жовтня. Та це є лише початком пенсійної реформи. Зараз в уряді працюють над тим, щоб більші виплати могли отримувати й ті, хто має великий стаж, але через низьку зарплату зараз отримає невелику пенсію.