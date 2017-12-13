Уперше в Центрах обслуговування клієнтів для споживачів газу Львівщини відбудеться «День клієнта»

Святкування проходитиме з 18 до 22 грудня в Центрах обслуговування клієнтів у м.Львові (вул.Золота,42), Червонограді (просп.Шевченка, 4) та Самборі (вул.Самбірчика,1). На клієнтів чекають розіграші, конкурси і корисні подарунки.

Взяти участь у святкуванні «Дня клієнта» матимуть змогу всі споживачі, котрі в дні проведення завітають в Центри обслуговування. На клієнтів чекають розіграші та подарунки від компанії: фірмові чашки, ялинкові прикраси, брендовані ручки, магніти та наліпки з корисною інформацією. Окрім того смачненькі сюрпризи та повітряні кульки отримають і наймолодші – дітки, котрі разом з батьками прийдуть у Центри обслуговування.

«Таке свято у нас проводять уперше, дати обрані не випадково, адже передноворічний час – час подарунків. Ми дбаємо про наших клієнтів і саме тому вирішили потішити їх і зробити приємність – організувати ось таке свято», – розповідає начальник управління клієнтського сервісу ПАТ «Львівгаз» Орислава Щурко.

У програмі Дня клієнта різноманітні розіграші, дитяча вікторина та ознайомлення клієнтів із цікавою та корисною інформацією:

18 грудня понеділок:

Троє щасливчиків, котрі у цей день відвідають ЦОК, отримають передноворічні смачні сюрпризи від компанії та новорічну іграшку. Їх визначення відбудеться за допомогою електронної черги.

19 грудня вівторок:

Клієнти дізнаються цікаву та важливу інформацію щодо безпечного поводження з газовими приладами, а також ознайомляться із усіма сучасними сервісами, котрі надає компанія. Відвідувачі ЦОКу у цей день отримають пам’ятки про основні правила безпеки.

20 грудня середа:

Діти, котрі у цей день завітають разом із батьками у ЦОК візьмуть участь у вікторині «Вірю – не вірю» та отримають приємні і смачні подарунки від компанії.

21 грудня четвер:

Впродовж усього тижня у ЦОКу розповсюджуватиметься газета для споживачів з корисною інформацією. На останній сторінці газети розміщений кросворд. Клієнт, котрий у цей день розгадає кросворд отримає новорічну кульку від компанії.

22 грудня п’ятниця:

Кожен споживач, котрий у цей день завітає у ЦОК отримає сувенір від компанії.

Окрім того впродовж усього тижня (18-22 грудня) клієнти, котрі завітають у Центр обслуговування та зареєструються в «Особистому кабінеті» (або зареєструють родича) візьмуть участь в розіграші фірмових чашок.

Також відбудеться розіграш фірмових новорічних іграшок та чашок серед клієнтів, котрі здійснять онлайн оплату за спожитий газ від 18 до 22 грудня.