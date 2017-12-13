«Укрзалізниця» призупиняє послугу повернення квитків через Інтернет

Як повідомили у прес-службі компанії, така дія зумовлена численними проханнями пасажирів.

В «Укрзалізниці» кажуть, що багато спекулянтів створювали штучний дефіцит квитків. Проаналізувавши ситуацію, вдалося зясувати, що переважна більшість квитків розкуповуються через Інтернет у перші хвилини після відкриття продажу на них. Особливо це стосується святкових дат, коли є багато охочих скористатися послугами «Укрзалізниці».

«Такі дані можуть свідчити про те, що квитки масово і системно викуповуються для їх подальшого перепродажу. У результаті створюється штучний попередній дефіцит, що викликає справедливе невдоволенням та нарікання громадян, котрі збираються подорожувати», – кажуть у прес-службі.

Згодом значну частину цих квитків повертають.

Тому «Укрзалізниця» вирішили запобігти зловживанням зі сторони «ділків» і на час зимових свята призупинила послугу повернення посадкових документів через Інтернет. Це можна буде зробити лише в залізничній касі.

Після свят послугу знову відновлять.