У Раві-Руській ще одна дитина-сирота отримала житло

Сьогодні, 13 грудня, в місті Рава-Руська Жовківського району ключі від житла вручили дитині-сироті

Як повідомив начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис, однокімнатну квартиру придбали в межах реалізації обласної та районної програм забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Вартість квартири становить 334 000 грн, з них 192 000 грн перерахували з обласного бюджету Львівської області, 92 000 грн – із бюджету Жовківського району, 25 000 грн – із бюджету Зіболківської сільської ради та 25 000 грн – кошти меценатів.

У Жовківському районі це вже третій житловий об’єкт, придбаний упродовж 2017 року в межах реалізації Програми, завдяки чому забезпечили житлом 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.