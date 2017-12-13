У п’ятницю у Львові відкриють відрестровані фрески в Гарнізонному храмі

Як розповів настоятель Гарнізонного храму св. ап. Петра і Павла о. Степан Сус, реставрують фресок склепіння вівтарної частини.

Отож у п’ятницю, 15 грудня, об 11:00 Гарнізонний храм св. ап. Петра і Павла запрошує усіх на урочисте відкриття відреставрованих фресок. Участь в заході візьмуть представники Міністерства культури України і Польщі, українські і польські мистецтвознавці, високопосадовці.

Фінансову сторону взяли на себе окремі парафії, меценати, Міністерства культури і народної спадщини Польщі та Малопольського воєводства. Завдяки їхнім зусиллям тепер можна знову побачити красу барокових картин та ефект ілюзіоністського малярства.

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Проект розпочався ще у 2015 році. Під час реставрації вдалося відкрити та врятувати ілюзіоністичні зображення авторства Франциска Григорія Екштайна.

Гарнізонний храм св. ап. Петра і Павла має 407 років. Перший камінь для будівництва цього храму був закладений 31 липня 1610. Будівництво тривало 30 років. Свого часу храм мав найвищу вежу в місті. Тепер ця вежа нижча, бо з міркувань безпеки її трохи розібрали.