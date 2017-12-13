У Львові маленьку дитину забрали від п’яної мами

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, дитину було вилучено на підставі рішення Франківської районної адміністрації. Коли працівники сектору ювенальної превенції Франківського відділу поліції разом з працівниками соціальної служби та служби у справах дітей прийшли у квартиру, розташовану в одному з будинків по вулиці Княгині Ольги у Львові, хлопчик плакав, а його мати перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Немовля доставили в лікарню, де медики попередньо діагностували у нього переохолодження, гіпертрофію, затримку психофізичного розвитку, анемію та рахіт.

Сусіди повідомили правоохоронцям, що у квартирі часто збираються шумні компанії, розпивають спиртне, а дитина часто плаче та не отримує належного догляду, оскільки мати зловживає алкоголем.

Після обстеження та лікування хлопчика помістять в один із львівських дитячих будинків. Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.