У «Львівгазі» пояснили великі суми в квитанціях львів’ян за газ

Отримавши платіжки за листопад, люди жахнулися – нова графа «Рекомендований платіж» нарахувала споживачам на тисячі гривень більше від використаного

У «Львівгазі» пояснюють – оплачувати треба лише фактичний борг. Нова графа з’явилася тільки цього місяця. Запровадили її через новий закон «Про житлово-комунальні послуги». А він передбачає, що навіть у разі найменшого порушення термінів платежу нараховується пеня.

«В зв’язку з цим, постачальники газу в рахунках для споживачів ввели нову графу – рекомендований платіж на наступний місяць. Сплата рекомендованого платежу дозволить споживачам уникнути боргів за газ, а разом з ними – нарахування пені та штрафів», – кажуть у «Львівгазі».

Рекомендований платіж вираховують для кожного споживача особисто. Для цього враховують прогнозоване споживання газу в наступному місяці.

«Прогнозне споживання газу розраховують, виходячи із середньорічного об’єму споживання, яке множиться на місячну частку (відсоток), встановлену в додатку №1 до Кодексу ГРМ для кожної групи споживання. Що стосується групи споживання, то вона визначається виходячи з того, які газові прилади встановлені та використовуються. Номер групи зазначений у нижньому лівому куті рахунку на оплату за газ», – додали у «Львівгазі».