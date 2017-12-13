Спільнота «Емаус-Оселя» отримала нагороду в конкурсі Social Project Awards

Про це розповіла соціальний працівник Оселі Ольга Біянська.

«Одеса нас зустріла дуже тепло. Ми мали змогу поспілкуватися з багатьма організаціями, які працюють у соціальній сфері, обмінятися контактами та поділитися досвідом. Нам дуже приємно, що «Оселя» отримала призове місце, ще більше людей дізналося про нас та нашу діяльність. Дякуємо всім, хто за нас голосував, а також організаторам конкурсу, журі та партнерам», – сказала Біянська.

Social Project Awards – конкурс у сфері соціальних проектів і соціальних інновацій, основна мета якого – популяризувати соціальні проекти і талановитих громадських діячів, які формують майбутнє країни. Як перший і єдиний конкурс такого роду Social Project Awards спрямований на визнання внеску громадських діячів у розвиток громадянського суспільства України та сприяння підйому соціальних проектів в країні.

Три кити, на яких заснована ідея конкурсу: