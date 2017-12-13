Скільки коштуватиме пробне ЗНО

У 2018 році ціни на тести коливатимуться від 129 до 137 гривень і залежатимуть від того, в якому регіоні проживає учасник.

Найдешевше це коштуватиме у Вінницькій, Харківській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській та Полтавській області, – 129 гривень.

Усі інші регіони, крім Донецька та Луганська, мають встановлену ціну 132 гривні.

Натомість Донецький РЦОЯО, який обслуговує Донецьку та Луганську область, пропонує пробні тести за 137 гривень.

До речі, зареєструватися для участі можна буде з 9 січня і до кінця місяці. А, власне пробне тестування відбудеться у березні.

Спробувати свої сили з української мови та літератури можна буде 24 березня. А перевірити знання з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії чи іноземної мови – 31 березня.

Після закінчення тестів усім видадуть робочі зошити із правильними відповідями та схемами підрахунку тестових балів.

Пробні тестування проводять для того, щоб учасники змогли ознайомитися із процедурою ЗНО. Обіцяють, що завдання будуть максимально наближені до тих, які запропонують під час основної сесії.