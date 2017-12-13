Серіали, іграшки та «Вконтактє»… Що «нагуглили» українці протягом року

Несподівано, але на першому місці опинився серіал «Фізрук. 4 сезон». У десятці лідерів також шоу “Холостяк 7”, НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції), “Фільми 2017”, “Анонімайзер” (засіб для приховування інформації про комп’ютер або користувача), “Гра престолів 7 сезон”, “Євробачення 2017”, “Ольга 2 сезон”, “Молодіжка 5 сезон”, “Київ вдень та вночі 3 сезон”.

Великого галасу наробила також одна із найпопулярніших іграшок 2017 року – спінер. Українці цікавилися, що це таке і де можна придбати. Згідно аналізу Google, запити про спінер були частішими, аніж про iPhone, біткоїни чи квитки на поїзд.

Серед людей найбільше шукали таких, які вже померли.

У категорію «Персона року» ввійшли Діана Шуригіна (17-річна жертва сексуального насильства, яка знялася у російській передачі “Пусть говорят”), сатирик Михайло Задорнов, актор Дмитро Марьянов, загибла депутатка Ірина Бережна, російська актриса Віра Глаголєва.

У пошук «забивали» також Катю Chilly, яка цьогорч брала участь в шоу талантів, лідер американського гурту Linkin Park Честер Беннінгтон, український музикант Сергій Бабкін, Міхеіл Саакашвілі та Дональд Трамп.

Щодо фільмів, то найчастіше українці хотіли переглянути “Форсаж 8″,”Пірати Карибського моря 5”, “Нікчемний я 3”, “П’ятдесят відтінків темряви”, “Тор 3: Раґнарок”, “Вартові галактики 2”, “Слуга народу 2”, “Воно”, “Рятувальники Малібу”, “Тачки 3”.

А ще – дуже часто питали у пошуковика, чому не працює соціальна мережа «Вконтактє» і як зробити так, щоб обійти заборону на неї.

У фаворитах і «скачати відео з YouTube», «варити гречку», «схуднути», «вийти заміж», «кинути курити», «зав’язати краватку».

Через Інтернет користувачі також намагалися дізнатися, чому подорожчав газ, сіпається око, жовтіє часник, а також чому не можна дарувати годинник, спати навпроти дзеркала і фотографувати сплячих людей.