Різноманіття матеріалів для якісного опорядження помешкання у сучасному фірмовому салоні «Śnieżka»

Відтепер мешканці цього славного міста купуватимуть найширший асортимент продукції від знаного лакофарбового виробника у салоні, що створений за європейським зразком.

Водночас у сучасному магазині споживачі мають можливість не лише обирати водоемульсійні фарби, емалі, ґрунтувальні засоби, деревозахисні вироби, шпаклювальні гладі, вироби для системи утеплення, що виготовлені на основі інноваційних технологій та з якісних складників, але й отримати фахову консультацію щодо вибору та правильного використання виробів під час опоряджувальних та ремонтних робіт. Основна перевага салону такого формату – це якісний сервіс. Найбільше тут акцентується увага на турботі про споживача, аби він був завжди задоволений як вибором товару й вдалою покупкою, так і якісними послугами.

У фірмовому салоні відвідувачі зможуть наочно оглянути оригінальні зразки кольорів, за якими їм буде значно простіше вибирати бажану барву. Також торгова точка забезпечена і необхідними довідково-інформаційними матеріалами. Уся асортиментна лінійка лакофарбової продукції ТМ Śnieżka, VIDARON, FOVEO TECH викладена на модерному виставково-торговельному обладнанні, відповідно за їх призначенням, що значно спростить відвідувачам пошук потрібних виробів. Поціновувачі вишуканих барв і відтінків мають змогу скористатися послугами тонувальної студії, закольорувавши білі фарби у будь-який колір за системою Śnieżka NCS Cascade.

«Ми і надалі розвиватимемо формат фірмових салонів, які створюємо на партнерських засадах з нашими бізнес-компаньйонами, адже бачимо з практики, що цей напрям діяльності є перспективним і для нас, виробника, і для нашого партнера, а також для споживача, який є дедалі стає вимогливішим. Наша компанія насамперед навчає продавців-консультантів, які докладно вивчають продукцію ТМ Śnieżka, VIDARON, FOVEO TECH, та опановують знання і практичні навики щодо специфіки їх застосування. Ми прагнемо, щоб продавець, який найбільше спілкується із споживачем, став справжнім експертом, який якісно і компетентно надасть поради покупцю щодо вибору лакофарбових продуктів», – розповідає генеральний директор ТзОВ «Снєжка-Україна» Марек Павлусь.

У місті Ужгороді фірмовий салон «Śnieżka» відкрито компанією «Снєжка-Україна» спільно із бізнес-партнером ТзОВ «Шаян». Загалом це вже одинадцятий фірмовий магазин «Śnieżka» в Україні.

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