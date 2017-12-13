Правоохоронці розшукують підозрюваного в крадіжці

Усіх, кому відомо про його місце перебування, просять зателефонувати в поліцію

Франківський відділ поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області розшукує Світого Сергія Михайловича, 28.08.1976 р.н., раніше зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Кричевського, 58, який скоїв злочин, передбачений ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

У відділі комунікації поліції Львівської області просять усіх, кому що-небудь відомо про його місце перебування, терміново зателефонувати за номером 8 (032) 238-95-51, або на оперативну лінію 102.