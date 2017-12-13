Позитивні емоції та корисні подарунки отримали учасники акції «Вигравай на старті»

У промокампанії брали участь споживачі, які купували акційний товар – шпаклювальну гладь ACRYL-PUTZ ST10 START в упаковках 20 кг.

Всеукраїнську акцію проводила компанія «Снєжка-Україна», відомий виробник водоемульсійних фарб і шпаклівок в Україні та лідер з виробництва ЛФМ на українському ринку. Підприємство постійно дбає про якісні параметри своєї продукції та вивчає потреби і запити споживачів. Цього разу фірма організувала акційний проект для прихильників субмарки ACRYL-PUTZ. Під час акції її учасники мали змогу виграти різні подарунки, в тому числі і цінні грошові сертифікати вартістю 5000 грн (1 шт.), 3000 грн (1 шт.), 2000 грн (1 шт.) на лакофарбову продукцію ТзОВ «Снєжка-Україна» для опорядження та ремонту оселі.

Володарем сертифікату на суму 5000 грн стала Галина Степанівна Кацюрин із смт. Підбуж Дрогобицького району Львівської області. Пані Галина зазначила, що шпаклівку ACRYL-PUTZ ST10 START купувала у місцевого підприємця і щасливу виграшну фішку знайшла у четвертій придбаній упаковці. Володарка подарунка розповіла, що для неї це було справжньою несподіванкою, і вона відразу повірила у виграш, вважаючи, що вийняти цей щасливий квиток їй допоміг оптимізм. Галина Кацюрин особливо втішена такому приємному сюрпризу, адже в цей час капітально ремонтує й опоряджує свою оселю, і виграний сертифікат на лакофарбові матеріали є надзвичайно доречним. Таким чином, пані Галина змогла вибрати необхідну для ремонту лакофарбову продукцію від компанії «Снєжка-Україна» на суму 5000 грн, зауваживши, що така кількість матеріалів – це значна підтримка і допомога в ремонтних роботах.

Водночас щастя усміхнулося й Ігорю Петровичу Федонюку з міста Любомль Волинської області. Він виграв сертифікат на суму 3000 грн для отримання лакофарбової продукції ТзОВ «Снєжка-Україна». Іншим учасникам всеукраїнського проекту покупка акційної шпаклівки ACRYL-PUTZ ST10 START також посприяла у виграші призів, зокрема, футболок, комбінезонів та будівельних рулеток. За три місяці акції щасливими володарями подарунків від компанії «Снєжка-Україна» стали близько 500 покупців.

www.sniezka.ua

www.vidaron.com.ua

www.acrylputz.com.ua

www.sniezkanature.com

www.facebook.com/Sniezka.Ukraine