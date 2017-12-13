На хабарі затримано міського голову Старого Самбора

Чоловіка затримали під час надання 2 тис доларів США неправомірної вигоди правоохоронцям

Учора, 12 грудня, затримано міського голову міста Старий Самбір, коли він надавав 2000 доларів США неправомірної вигоди правоохоронцям за закриття справи щодо зловживання владою посадовцями органу місцевого самоврядування при закупівлях сміттєзбиральної техніки за бюджетні кошти.

Міського голову затримали за процесуального керівництва прокуратури Львівської області слідчі ГУ НП у Львівській області, за оперативного супроводу УЗЕ у Львівській області, в межах розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), – повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

Гроші та речові докази вилучено. Вирішують питання про повідомлення зловмиснику про підозру. Досудове розслідування триває, здійснюють слідчі дії.