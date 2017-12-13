На Львівщині внаслідок пожежі загинув чоловік

12 грудня о 21:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Молошковичі Яворівського району в дерев’яному житловому будинку.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, на місце події скерували пожежно-рятувальний підрозділ 53 ДПРЧ м. Новояворівськ.

Унаслідок пожежі отруївся продуктами горіння власник будинку 1961 року народження. Чоловіка у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення Новояворівської центральної районної лікарні. Водночас під час розвідки пожежі вогнеборці виявили на місці події тіло чоловіка 1961 року народження.

Через щільне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Пожежу локалізували о 22:14, ліквідували о 23:05 у складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 16 кв. м, дах і перекриття на площі 75 кв.м.

Обставини події та причини виникнення займання встановлюють.