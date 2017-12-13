Гороскоп на 2018 рік

Собаку вважають активною та оптимістичною твариною. Астрологи прогнозують, що 2018 рік має бути доволі успішним і відносно спокійним.

Якщо ви хочете, щоб Жовтий Собака став вашим покровителем, саме час відкинути лінь і небажання працювати. Пам’ятайте: не варто боятися змін, краще зібратися з силами і зустріти їх спокійно, – радять астрологи. Головне ж – налаштувати себе на позитивну динаміку й успіх, і тоді обов’язково все вдасться.

Овен

Овен – знак, що відкриває зодіакальне коло і це не може не позначитися на характері. Сили і цілеспрямованості Овену не позичати. Поставивши перед собою завдання, такі люди підуть напролом для його вирішення. Природний оптимізм не дозволяє їм здаватися й опускати руки навіть у безнадійних ситуаціях. Щоправда, інколи Овен марнославний, потребує схвалення, заохочення і визнання власних заслуг людьми, які йому небайдужі.

Рік Жовтого Собаки почнеться для представників цього знаку жваво: багато бурхливих ідей у голові вимагатимуть якнайшвидшої реалізації. Щоб відсіяти відверто програшні варіанти і зосередитися на вартісних проектах, Овну доведеться відкрити всі свої карти перед людиною, що викликає довіру.

Весна 2018 року з головою занурить Овна в романтику, яка відсуне на другий план кар’єрні справи. Зірки рекомендують дотримуватися балансу – приділяти увагу і любові, і бізнесу.

З червня по серпень зростає ризик серйозних фінансових витрат. Важливо проявити пильність і раціонально розподіляти свої ресурси.

Осінь буде складною і конфліктною. Овну доведеться як ніколи раніше стежити за своїми висловлюваннями – необачний коментар може вартувати йому кар’єри.

До кінця року неприємності вирішаться з невеликими втратами для представника знака, а заліковувати рани краще за все в обіймах коханої людини.

Тілець

Людей, народжених під цим знаком, вирізняє незалежний характер, розміреність і сила волі. Вивести їх зі стану внутрішньої рівноваги і балансу можна, але головне – пам’ятати, що Тілець не може бути трохи злий або роздратований, він одразу впадає в лють. В особі Тільця можна знайти вірного друга, який підставить плече у важку хвилину і без вагань позичить велику суму. Від вас вимагається небагато – довести щирість свого ставлення і чесність. Брехні він категорично не сприймає, а розпізнає лукавство на подив швидко.

Порівняно з бурхливим і багатим на події 2017 роком його наступник пройде для Тільлця під егідою тиші і спокою. Вже у лютому доведеться прийняти відповідальне рішення, а часу на роздуми буде обмаль.

Весна буде приємною і умиротвореною. Не виключена зустріч з особою з далекого минулого, несподівана пропозиція про роботу або фатальна зустріч, яка дозволить зрозуміти, що таке справжня любов.

До осені налагодьте стосунки з сім’єю.

З першими холодами багато представників знаку впадуть у депресію і займуться самоїдством. Краще присвятити цей час переоцінці цінностей, зрозуміти, чи правильний життєвий шлях ви обрали і чи потрібно в житті щось міняти.

Близнюки

Особливість Близнюків проявляється у всьому: інколи дуже цікаво спостерігати за стрімкими змінами їхнього характеру – сьогодні їм подобається один одяг, завтра – інший, ще вчора вони вважали свою роботу найкращою, а сьогодні готові просто тікати з галасливого офісу. Знак увесь час перебуває в русі, розмірене монотонне життя для нього рівносильне тюремному ув’язненню.

У першій половині року Собака створить вигідні умови Близнюкам для маніпулювання фінансами. З’явиться декілька пропозиції для вигідного інвестування.

У травні-червні дещо зіпсуються відносини з колегами по роботі, що може відбити бажання з’являтися в офісі. Зірки наполегливо рекомендують зібратися і з гідністю прийняти удар долі, інакше ви втратите орієнтири і сенс свого розвитку.

У розпалі липня відбудеться фатальна зустріч, яка переверне життя Близнюка на 180 градусів. Несамовите бажання перебувати поруч з об’єктом жадання змусить пожертвувати фінансами, кар’єрою і відносинами в родині. Запаморочливий роман зробить вас щасливим, хай і ненадовго.

Восени краще зменшити обороти і приділити увагу своєму здоров’ю. У листопаді зростає ризик отримання травми ніг.

Грудень присвятіть стабілізації всіх сфер життя. Саме час піти на примирення з коханою людиною, віддати борги, приділити увагу батькам і дітям.

Рак

На тлі інших знаків Рак виділяється передбачливістю, цілеспрямованістю і виваженістю рішень. Завзятість у характері перебуває в оптимальному балансі з обережністю, ви не дочекаєтеся від нього спонтанних імпульсивних рішень.

У більшості випадків знак досягає поставленої мети, і річ тут не стільки в його любові перебувати в ролі переможця, скільки у страху зазнати поразки. У питаннях фінансів знак практичний і передбачуваний. Чуттєвість і емоційність роблять Рака прекрасним другом і коханцем. Він буквально притягує до себе людей. Але справжні почуття будуть відкриті лише обраним.

Рік Собаки для Раків буде напруженим і нестабільним.

Наприкінці весни ви звернетеся в пошуках розради і захисту до близьким і старших покровителів, однак, не відчувши належного відгуку в їхніх серцях, досягнете гармонії самостійно.

Прагнення до поліпшення матеріального стану опанує всіма думками і вчинками знака. Нав’язлива ідея внесе розлад у стосунки з коханим і може призвести до трагічного розриву.

Необхідність зміни роботи або місця проживання напередодні осені буде обумовлена серйозним нервовим стресом, який не пройде безслідно для вашого здоров’я. Постарайтеся сприймати все, що відбувається, як спостерігач. Доля скерує життя в потрібне русло, а за чорною смугою гарантовано настане біла.

Кінець листопада – початок грудня будуть ознаменовані труднощами. Це – результат ваших недоліків, помилок і прорахунків минулого. При всій похмурості ситуації зірки не рекомендують відходити від намічених цілей. Вирішення всіх проблем вдасться знайти тільки в наступному році.

Лев

Левів зазвичай важко не помітити на вечірках чи в колективах – впевнені та цілеспрямовані представники цього знаку часто є душею компанії. Знак приділяє багато часу своєму зовнішньому вигляду, на гарний одяг і догляд за собою готовий витратити останні заощадження.

Щоб рік для Лева став веселим, щасливим і вдалим, достатньо докласти мінімум зусиль – виявляти повагу до думок і почуттів оточуючих. Зіпсувати ідилію зможе необачне слово або вчинок, і в цьому випадку скандали, розлучення, розділи майна та банкрутства бізнесу неминучі.

У червні Левам може надійти приваблива пропозиція переїхати в іншу країну з метою розширення бізнесу або обміну досвідом. Переїзд подарує нові враження, знайомства і хороші перспективи.

Протягом усього року в професійній сфері необхідно проявляти жорсткість і безкомпромісність. Це дозволить уникнути непорозуміння з керівництвом, зберегти свою посаду і заробітну плату.

Листопад – сприятлива пора для інвестування. Погоджуйтеся на пропозиції про купівлю нерухомості, землі. Угода виявиться вигідною і принесе плоди в найближчому майбутньому.

Діва

Зважаючи на свою надзвичайну уважність, представники знаку тонко відчувають недосконалість цього світу і часто прагнуть виправити ситуацію.

На роботі часто Діви звалюють на себе найбільш копітку, нудну і відповідальну роботу, в прагненні довести розпочате до кінця не знають ні сну, ні відпочинку.

Рік Собаки для представників цього знаку буде складним, вимагатиме імпульсивних рішень, але водночас емоційної стійкості.

Перший місяць принесе хорошу звістку. А от на початку весни Діві доведеться зіткнутися віч-на-віч з серйозним суперником. І протистояння може завершитися не на вашу користь. Аби перемогти, доведеться докласти чимало зусиль та мудрості.

У квітні можна буде перевести дух, відпочити в оточенні близьких і друзів.

З травня по середину осені представників знаку чекає напружений життєвий період. Фінансовий аспект буде далекий від стабільності, різкі злети і падіння не дадуть розслабитися. Події кінця літа можуть радикально перевернути ваш світогляд.

До кінця року ви відчуєте спокій і зможете повністю зануритися в роботу, усамітнитися, трохи відгородитися від оточуючих.

Терези

Попри всю свою практичну приземленість, Терези насправді витончені натури, що тяжіють до прекрасного. Вони володіють неабияким інтелектом і в міру товариські. Спосіб життя знака непостійний – сьогодні Терези активні, а завтра впадають у глибоку депресію. Завдяки надзвичайно розвиненій інтуїції нерідко вгадують події майбутнього.

Якщо ви давно замислювались про перегляд свого життя на краще, то 2018 – саме час, аби перейти від розмов до дії. Наприклад, змінити роботу, яка забирає забагато часу та нервів, на спокійнішу. Зірки цілком вам сприятимуть у нових починаннях, а задуми легко реалізовуватимуться.

Весна ознаменується хорошими стосунками з близькими людьми та коханою чи коханим. Вони тішитимуть вас приємними несподіванками та забезпечать душевний затишок.

А от літо принесе відразу кілька ситуацій, коли можна буде ризикнути. Пам’ятайте, що цього року успіх на вашому боці, але захоплюватися все ж не варто. Щирість і цілеспрямованість допоможуть вам досягти успіху.

Прихід осені може дещо похитнути здоров’я, тому про імунітет слід подбати завчасно.

У жовтні-листопаді варто проявляти пильність у спілкуванні з малознайомими людьми, великий ризик натрапити на аферу і позбутися великої суми коштів або нерухомості.

А от закінчиться рік, як і починався, вдало. На вас чекає приємна мандрівка або захоплива пригода.

Скорпіон

Під цим знаком народжуються як містики, так і переконані матеріалісти, люди колосального інтелекту і рідкісні дурні, раби власних пристрастей і гуманісти. У компанії зі Скорпіоном цікаво і практично завжди небезпечно. Він знає собі ціну, і нічого не змінить його власної думки про себе.

2018 рік готує для представників цього знаку чимало пригод. Навіть ті, хто до цього не вирізнявся з натовпу, відчують сили і бажання проявити себе.

Наприкінці весни Скорпіони, не задоволені своїм становищем на роботі, можуть піти на кардинальні заходи – написати заяву на звільнення і перейти на фріланс, втіливши в життя ідею, яка вже давно засіла в думках. Активна життєва позиція знака приверне на його бік серйозних фахівців, які сприятимуть розвитку бізнесу в майбутньому.

До середини жовтня слід проявити пильність: заздрісники і недоброзичливці з минулого знайдуть привід з вами поквитатися. Щоб мінімізувати негативний збиток, продумуйте кожен свій крок.

Решту року слід провести у спокої. Хоч проблеми і вирішаться благополучно, можуть залишити після себе чимало душевних і емоційних ран. Аби швидше оговтатися, зірки радять присвятити час відпочинку, родині та близьким.

Стрілець

Найбільш товариський і доброзичливий знак, з ним просто й невимушено. Щирість і сумлінність Стрільця балансує з надмірною імпульсивністю. Він часто впадає в крайнощі, наживаючи ворогів то безцільною боротьбою за справедливість, то надмірною відвертістю.

Гороскоп на 2018 рік для Стрільця віщує численні звершення і перемоги не тільки на кар’єрному, а й на любовному фронті.

2018 буде ознаменований численними змінами для представників знаку. Вам вдасться перебудувати внутрішній світ, підвищити самооцінку і перетворитися з наївної навіженої дитини, яку мало хто сприймає всерйоз, на впевнену стійку особистість, думку якої запитують насамперед.

Щоб домогтися результату в будь-якій зі сфер, вже з перших днів року доведеться засукати рукави і працювати. Успіх або невдачі в рік Земляного Собаки будуть уособленням ваших прагнень і завзятості.

Навесні Стрілець з головою порине в сімейні проблеми. Відмінність темпераментів і життєвих цілей провокуватиме сварки і чвари.

На початку вересня знаку доведеться поступитися своїми кар’єрними інтересами на користь близької людини, яка, як ніколи, потребуватиме допомоги. Обтяжений турботами Стрілець, здавалося б, у найбільш невідповідний час, у листопаді зустріне споріднену душу – вчителя, гуру, наставника, який змінить його життя.

Козеріг

Козеріг – уособлення витримки, живого розуму і творення. Представники цього знаку не висловлюють критики різко і необдумано, вони дуже розумні і обачні, щоб наживати собі зайвих ворогів. У всіх справах виявляють обережність, вправно обходять перешкоди, тому рідко спотикаються. Імпульсивність, безтурботність, лінь і ревнощі вважають марними рисами, які можуть тільки нашкодити.

Відчуваючи незадоволення власним фінансовим станом, представники знаку спрямують усі зусилля на отримання прибутку. Захопленість однією життєвою сферою залишить без уваги інші, у тому числі сім’ю та стосунки з коханою людиною. Робота по 12-14 годин на добу не мине безслідно для здоров’я. Погіршення відчуєте вже через 2-3 місяці напруженого робочого графіка. Навчіться якщо не відпочивати, то хоча б відновлювати сили, інакше всі зароблені кошти витратите на лікування.

Водолій

Люди, що народилися під знаком Водолія, завжди перебувають у пошуку. Вони шукають нові ідеї, знання, досвід і враження. Вони дуже цінують свободу, звикли робити все так, як вважають за потрібне. Представники цього знака цінують розкіш, але вміють не виставляти напоказ свої досягнення і пожитки, вони зневажають пафос і награність.

Водолії – чудові друзі. Ці люди легко знаходять спільну мову з оточуючими, абсолютно комфортно почувають себе в будь-якій компанії. Водолії – розумні люди, які люблять природу і справді насолоджуються мистецтвом.

2018 рік стане дуже сприятливим для людей цього знака. Рік Собаки обіцяє їм величезну кількість сюрпризів і змін. Уже на початку року Водоліям вдасться зрозуміти, чого вони хочуть, а тому вони з легкістю окреслять цілі та зрозуміють, чого потрібно прагнути.

У весняний період, а саме з квітня по травень, важливо виділити час для відпочинку. Незапланована відпустка допоможе відродити сили, і вже до кінця травня Водолії відчують приплив енергії. А ось влітку 2018 року краще повністю зануритися в роботу, приділяючи увагу нюансам і дрібницям. Улюблена справа або навіть хобі зможуть стати відмінним джерелом доходу. Попри те, що літо стане плідним для кар’єристів і творчих людей, не варто забувати і про традиційну відпустці. Найкраще піти на заслужений відпочинок всередині літа.

Осінь теж буде сприятливою для Водоліїв. Це ідеальний час, аби втілити в реальність свої мрії.

Риби

Риби вміють подивитися на себе збоку і точно знаю свої слабкі та сильні сторони. Крім іншого, представники цього знака вміють і посміятися над собою, і пошкодувати себе, коли потрібно. А ось сталість абсолютно їм не властива. Вони легко обіцяють щось, але так само з легкістю про все забувають.

Весна принесе для представників цього знаку веселу романтичну пригоду. У травні можна буде сміливо братись за нові проекти, адже зорі сприятимуть цьому.

Весняні пригоди повернуться влітку, і спекотні місяці будуть наповнені новими спокусами. Головне – не зраджувати себе і своїх принципів і не піддаватися на спокуси легковажно.

Впоратися з осінньою депресією допоможуть найближчі люди. Загалом 2018 рік не віщує різких змін на роботі, зате дасть нагоду розібратись у собі, зрозуміти, хто є справжніми друзями, можливо, по-новому навчитись цінувати коханих і найближчих людей.

За матеріалами 2018.pp.ua