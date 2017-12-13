Для гірників ДП «Львіввугілля» закуплять ще одну партію саморятівників

У системі ProZorro провели відкриті торги, за підсумками яких визначили переможця на закупівлю необхідних саморятівників для ДП «Львіввугілля»

Окрім того, днями провели передоплату на суму 25.175 млн грн.

Переможець тендерних торгів підтвердив отримання коштів за 2 650 саморятівників. На сьогодні очікується отримання замовлення на шахти ДП «Львіввугілля». Про це повідомили у прес-служба Львівської ОДА.

Нагадаємо, задля забезпечення безпечних умов праці гірників Львівщини у жовтні цього року відбулася перша поставка саморятівників на шахту «Степова» – 242 шт. 3 листопада 2017 року доставили другу партію саморятівників – 179 шт.