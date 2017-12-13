Для гірників ДП «Львіввугілля» закуплять ще одну партію саморятівників

У системі ProZorro провели відкриті торги, за підсумками яких визначили переможця на закупівлю необхідних саморятівників для ДП «Львіввугілля»
 |    36  

Окрім того, днями провели передоплату на суму 25.175 млн грн.

Переможець тендерних торгів підтвердив отримання коштів за 2 650 саморятівників. На сьогодні очікується отримання замовлення на шахти ДП «Львіввугілля». Про це повідомили у прес-служба Львівської ОДА.

Нагадаємо, задля забезпечення безпечних умов праці гірників Львівщини у жовтні цього року відбулася перша поставка саморятівників на шахту «Степова» – 242 шт. 3 листопада 2017 року доставили другу партію саморятівників – 179 шт.

Позначки: