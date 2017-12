Де у Львові можна зустріти Святого Миколая

Дітки вже написали свої листи до чудотворця та готові розповісти святому про найпотаємніші мрії. «Львівська газета» підготувала перелік локацій в місті Лева, де на малечу чекатиме Миколай. Розповідаємо, як туди потрапити та скільки це коштуватиме.

Хатинка Святого Миколая

Потрапити на аудієнцію до Миколая можна щодня з 12.00 до 20.00 на площі перед Оперним театром. Там Хатинка Святого Миколая працюватиме до 25 грудня.

«Потрапити до Миколая можна, попередньо зареєструвавшись на сайті (https://2event.com/uk/events/1082846) або безпосередньо прийти до Хатинки святого. До Миколая може приходити ціла родина. Всі миттєво отримають спільне фото, солодощі, морозиво та сертифікат в ігровий центр», – говорить Аня Лащук із «Хатинки Святого Миколая».

Вартість відвідування хатинки разом з фірмовими солодощами та миттєвими фото – 100 грн.

Резиденція Святого Миколая

Чудотворець чекає на дітей і дорослих у своїй львівській Резиденції вже від сьогодні й до 19 грудня за адресою: м. Львів вул. Старознесенська, 70.

Резиденція відкрита з 10 до 18 години в усі дні. Вартість квитка у будні становить 120 грн/особа, у вихідні – 170 грн/особа, VIP-квиток (з 18 до 20 год.) –у будні – 270 грн., у вихідні – 320 грн. По вівторках з 10 до 14 години безкоштовний вхід для дітей учасників АТО та дітей з малозабезпечених сімей (за умови наявності відповідних документів).

«Дітей у резиденції зустрічає Миколай разом з казковими ельфами. Діти пишуть листи до Святого, потім отримують подарунки. В нас також діє фотозона. У програмі багато розваг, конкурсів для малечі. А також фудкорт для батьків», – говорить адміністратор Резиденції Святого Миколая Остап.

Бронювання квитків – за тел.: +38 096 144 35 35.

Святий Миколай у Шевченківському гаю

Святий Миколай до своїх іменин облаштував у Шевченківськім гаю хатинку, в якій разом з янголятами готується до зустрічі з маленькими друзями. Усі чемні, відвідавши театралізовану екскурсію, зустрінуться зі Святим Миколаєм, отримають яскраві враження та подарунок.

Екскурсія розрахована на вікову категорію 6-9 років.

Наразі організатори повідомляють, що всі місця заброньовано, а відвідають екскурсію з Миколаєм у Гаю протягом 4днів понад 800 дітей.

За додатковою інформацією звертатися за тел.: 0984506499 – Соломія.

Мюзикл-казка «Пригода святого Миколая»

Напередодні чудо-ночі свою концертну програму відкриє Львівська філармонія. Хорова капела «ДУДАРИК» у супроводі Rock Orshestra представить дитячий мюзикл-казку «Пригода Святого Миколая».

Ангели, Ангелята, Чортик, Чортенята і Кіт змагатимуться із силами мороку, в музичних баталіях і повернуть у наш світ Святого Миколая! Цьогоріч допомагатиме силам Світла буде Маленький Принц. Організатори підготували улюблені хіти усіх часів і народів як James Brown «I feel good», AC/DC «Highway to hell», Queen «We are the champions», Chuck Berry «Johney B. Good», the Beatles «Hey jude», Adele «Skyfall», Scorpions «You and I», Leonard Cohen «Halleluia», Eric Clapton – «Tears In Heaven» та ін..

Відвідати мюзикл-казку можна 16-17 грудня о 16:00 або о 18:30.

Вартість квитків – від 100 до 250 грн.

Вистава-забава «Миколай прийшов до нас»

Львівський академічний духовний театр «Воскресіння» приготував на свято Миколая виставу-забаву «Миколай прийшов до нас». Організатори обіцяють велику кількість сюрпризів і несподіванок для юних глядачів та нагадують діткам підготувати для святого Миколая віршик або пісеньку.

Виставу показуватимуть протягом 15, 19 та 20 грудня у театрі «Воскресіння» за адресою: Львів, пл. генерала Григоренка, 5. Забронювати квиток можна за номером: (032) 261-63-10 або безпосередньо в касі театру.

Вартість квитків: 70 грн – повний, 30 грн – дитячий.

Казкова історія Миколая

19 грудня о 18:00 у будинку науки та культури Львівської залізниці (вул. Федьковича, 54-56) покажуть музичну казку з улюбленцями дітвори – Попелюшкою, Рапунцель і Білосніжкою. За сюжетом, від темних сил їх рятуватиме сам Святий Миколай. Вартість квитків – 80-250 грн.