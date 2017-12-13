40-річного мешканця Львівщини затримали на кордоні з рекордною сумою валюти (фото)

Сьогодні, 13 грудня, в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська – Гребенне» під час митного контролю легкового автомобіля працівники управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Львівської митниці ДФС виявили факт незаконного переміщення валюти та парфумів. Їх намагався ввезти з Польщі до України смугою руху «зелений коридор» 40-річний мешканець Львівщини.

Під час огляду автомобіля виникла підозри про можливе переміщення прихованих від митного контролю товарів. вирішили провести поглиблений огляд транспортного засобу в спеціально обладнаному боксі. Там у багажному відділі авто митники виявила 184 упаковок з парфумами. Пізніше в салоні автомобіля в рюкзаку вони зайшли 84 тис. доларів США та 20 тис. євро.

громадянин не заявив за встановленою формою точних і достовірних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України.