У Львові презентують «Антисуржик» за редакцією Олександри Сербенської

Як чемно та шанобливо привітатися, спілкуватися, у різних ситуаціях поводитись у суспільстві? Як працювати над формуванням своєї мовної особистості та домогтися того, щоб власне мовлення – усне і писемне – набувало ознак вишуканості, характеризувало інтелігентність людини? На ці запитання частково дає відповідь пропонований посібник. Книга призначена для студентів, учнів середніх закладів усіх типів і для якнайширшого кола читачів, які хочуть удосконалити знання української мови, позбутися деформацій, що відчутні в мовленні частини наших громадян, зберегти самобутність українського слова.

Захід відбудеться 14 грудня, в четвер, о 17:00 у приміщенні книгарні «Книжковий дворик» (Львів, вул. В. Винниченка, 4). Вхід вільний.

Олександра Сербенська – мовознавець, україніст, педагог, кандидат філологічних наук, доцент, доктор філологічних наук, професор. Автор понад 200 публікацій з питань української термінології, культури української мови, лінґводидактики, франкознавства, зокрема словників, посібників, монографій. Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка.