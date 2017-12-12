Суд надав дозвіл на затримання Димінського

Печерський районний суд м. Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури України й надав дозвіл на затримання Петра Димінського та доставку його до суду для обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. Про це повідомила на своїй facebook-сторінці прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

“Процесуальним керівником Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ погоджено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження), П.Димінському, який 18 серпня 2017 року, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, вчинив ДТП, внаслідок якої водій автомобіля Opel-Astra загинула”, – написала Сарган.

Разом з цим, кримінальне провадження відносно громадянина, який нібито керував вказаним транспортним засобом, закрито у зв’язку з відсутністю в його діянні складу кримінального правопорушення.

Нагадаємо, за офіційною інформацією Національної поліції, 7 грудня слідчі повідомили Димінському про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. «Зараз тривають заходи зі встановлення місцезнаходження цього громадянина та виклику до слідчих. У разі неприбуття підозрюваного йому буде обрано запобіжний захід та організовані заходи з його розшуку», – йшлося в повідомленні поліції.

Петра Димінського звинувачують у скоєнні смертельної ДТП, яка трапилася 18 серпня поблизу села Ямельня Яворівського району Львівської області. Унаслідок ДТП загинула 31-річна жінка Наталія Тріла.

Вину за скоєння ДТП взяв на себе охоронець Андрій Борщ. Хоча очевидці стверджують, що за кермом був сам Петро Димінський.

Як зазначають у поліції, після проведення низки експертиз слідчі встановили відсутність факту керування автомобілем тим чоловіком, який спочатку назвався водієм «Мерседеса». Натомість слідчі зібрали достатню кількість доказів того, що автомобілем «Мерседес» керувала інша особа.

22 серпня Петро Димінський, який на той час мав статус свідка, не дочекавшись призначеного на наступний день допиту, полетів у Женеву.