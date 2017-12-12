Неправильно припарковані авто в центрі Львова забиратимуть евакуатори: перелік вулиць

«Робота відбуватиметься таким чином: якщо поліція бачить водія біля машини, яка припаркувалася у забороненому місці – вони його штрафують і кажуть забрати машину. Якщо водія нема, то поліція спільно з «Муніципальною Вартою» складають протокол і евакуатором забирають машину», – розповів Сергій Бабак, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, під час пленарного засідання сесії Львівської міської ради 7 грудня затвердили перелік ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких заборонили паркування автомобілів. Запарковані транспортні засоби на цих вулицях призводять до зменшення пропускної спроможності та суттєво перешкоджають дорожньому руху або ж створюють загрозу безпеці руху. Припарковані в недозволених місцях автомобілі поліція зможе евакуйовувати.

У центральній частині міста Львова ситуація з незаконними паркуваннями катастрофічна. Відповідно до ухвали про затверджений перелік вулиць, де зупинку і стоянку заборонено, районні адміністрації, ЛКП «Львівавтодор» та інші балансоутримувачі вулично-дорожньої мережі у м. Львові протягом 2018 року мають забезпечити наявність технічних засобів організації дорожнього руху (дорожніх знаків, дорожньої розмітки, обмежувальних стовпців тощо), які забороняють зупинку або стоянку транспортних засобів. За словами Олега Берези, директора ЛКП «Львівавтодор», наприкінці тижня планують розпочати встановлювати дорожні знаки про заборону паркування.

«Якщо автомобіль буде припарковано на одній з вулиць, яка є у переліку тих, де зупинку і стоянку заборонено, то ми маємо право її евакуювати. Таким чином ми забираємо цей автомобіль на штрафний майданчик. Водій зможе повернути собі автомобіль після того, як оплатить штраф за неправильне паркування. Сума штрафу може бути різною, залежно від місця, де буде припарковане авто», – розповів керівник патрульної поліції Львова Роман Пилипенко.

«На сьогодні у ЛКП «Муніципальна Варта» на балансі перебуває 4 евакуатори. Кожен з них за день може евакуювати 5-7 машин, таким чином протягом дня на штрафмайданчик можна завезти понад 20 машин. Усі автомобілі порушників евакуйовуватимемо на штрафний майданчик на вул. Конюшинній, 13», – додав директор ЛКП «Муніципальна Варта» Роман Хом’як.