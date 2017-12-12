На Львівщині знайшла нову сім’ю дитина, позбавлена батьківського піклування

Днями в селі Завидовичі Городоцького району Львівської області у прийомну сім’ю влаштували на виховання та спільне проживання дитину, позбавлену батьківського піклування

Як повідомив начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис, у прийомній сім’ї вже виховують одну дитину, позбавлену батьківського піклування.

Зазначимо, що у Городоцькому районі функціонує один дитячий будинок сімейного типу та 7 прийомних сімей, у яких виховують 20 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.