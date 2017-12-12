Музей імені Івана Франка запрошує на Андріївські вечорниці

Одне – знати про вечорниці з розповідей бабусі, а зовсім інше – бути присутнім на цьому таємничому святкуванні.

ГО «Граніт» запрошує молодь на Андріївські вечорниці. Тут кожен відчує атмосферу справжнього українського життя, а також матиме змогу долучитися до ворожінь та інших колоритних розваг. Усі бажаючі мають шанс випробувати власну долю.

За словами кординаторки проекту Тані Покровської, «музей Франка для проведення Андріївських Вечорниць обрали тому, що хочемо навчити молодь по іншому сприймати музеї та музейний простір. Ми прагнемо показати що музей може бути не лише місцем де зберігають експонати а цілком реально зробити його місцем де історія твориться на наших очах».

Вартість квитка – 50 грн.