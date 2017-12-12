Мешканець Борислава затримав злодія на місці крадіжки

Мешканець Борислава виявив зловмисника, який викрав магнітолу з його автомобіля, й утримував його до приїзду поліцейських

У Бориславське відділення поліції 11 грудня близько 21.00 надійшло повідомлення від 63-річного місцевого мешканця про те, що він утримує зловмисника, котрий викрав магнітолу з його автомобіля «Фольксваген Гольф», запаркованого на одній з вулиць міста та намагався зняти з машини інші запчастини.

На місці події працівники групи реагування патрульної поліції Бориславського відділення поліції встановили особу зловмисника – ним виявився 24-річний місцевий мешканець.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування, поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до скоєння інших правопорушень.