Марічка Крижанівська презентує нову книгу

13 грудня відбудеться презентація книги Марічки Крижанівської під назвою «Веселі ангелята»

Розпочнеться презентації книги о 18:30 у читальному залі Львівської обласної бібліотеки для юнацтва (Бібліотека на Ринку – площа Ринок,9).

У книжці розповідається про пригоди і забави веселих ангелят.

Марічка Крижанівська відома львівська журналістка, авторка дитячої літератури: казок «Принц і Намистинка. Країна піжамчиків», «Таємниця львівського годинникаря», «Чарівна скрипка», а також дуже відомої казки сьогодення − «Різдвяна історія».