До Львова прибув борт з 12 воїнами

О 17.53 до Міжнародного аеропорту «Львів» прибув військовий борт із Дніпра. Ним доправили 12 поранених військовослужбовців.

Як повідомив «Львівській газеті» керівник Західного регіонального медіа-центру МОУ Олександр Поронюк, серед військових є 4 лежачих, 4 з пораненнями, 1 поранений із мінно-вибуховою травмою та семеро хворих. Усіх їх транспортують до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, що на вулиці Личаківській. Львів’ян просять пропускати реанімобілі на їхньому шляху з летовища до госпіталю.