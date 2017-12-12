Львівський капелан отримав нагороду

11 грудня у Києві відбувся XІ Всеукраїнський з’їзд військових капеланів Української Греко-Католицької Церкви.

Під час заходу нагородили капелана Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного та настоятеля храму архистратига Михаїла, що розташований на території навчального закладу, о. Андрія Хомишина.

Він отримав почесний нагрудний знак від начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗСУ “За заслуги перед Збройними Силами України”.