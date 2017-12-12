Інженерна комісія погодила закільцювання двох водогонів, аби створити резервну гілку для Личаківського району, – Свінціцький

Тоді в разі аварії на золочівській магістральній лінії не доведеться припиняти водопостачання у Личаківський район Львова.

Про це повідомив заступник голови комісії, депутат Львівської міської ради з фракції «Народний контроль» Віталій Свінціцький за результатами сьогоднішнього засідання, на якому керівник «Львівводоканалу» Валентин Вольський доповів про стан магістральних водогонів.

«Завдяки закільцюванню – а для цього треба прокласти 400 метрів мережі у районі вулиці Старознесенської – утвориться така собі резервна гілка. Якщо станеться аварія на Золочівському водогоні, мешканці Личаківського району зможуть отримувати воду з Магерова. Роботи обіцяють провести вже до кінця року. Також, за словами керівника «Львівводоканалу», вони подали фінансову пропозицію на виділення з бюджету у наступному році 57 мільйонів гривень на заміну водопровідних труб на аварійних ділянках магістральних мереж, де проблем найбільше. Зокрема, особливо критичною називають ділянку Винники-Львів (Кривчиці), де щодня фіксуються прориви», – розповів Свінціцький.

За його словами, комісія пропонуватиме колегам підтримати обидві пропозиції, аби максимально запобігти критичним і надзвичайним ситуаціям із водопостачанням у Львів.

«Окрім того, у майбутньому треба розглядати можливість просити гроші в Уряду на капітальне оновлення мереж. У 2009 році на заміну 9 кілометрів трубороводу на вогодоні Золочів-Плугів пішло 200 мільйонів гривень державної субвенції. Зараз, з огляду на курс, вартість таких робіт зросла в рази. Міський бюджет цього не потягне. Але маємо розуміти, що водопостачання у місто-мільйонник – це питання і комфорту містян, і безпеки», – резюмував Віталій Свінціцький.