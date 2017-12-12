Димінському повідомили про підозру у вчиненні ДТП, у якій загинула Наталія Тріла

Слідчі національної поліції висунули звинувачення Петру Димінському у скоєнні смертельної ДТП, яка трапилась 18 серпня поблизу села Ямельня Яворівського району Львівської області. Про це повідомляє “Українська правда”.

За офіційною інформацією Національної поліції , 7 грудня слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Офіційно на сайті поліції прізвища Петра Димінського не називають. Але той факт, що йдеться саме про відомого бізнесмена, “Українській правді” підтвердив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

«Зараз тривають заходи зі встановлення місцезнаходження цього громадянина та виклику до слідчих. У разі неприбуття підозрюваного йому буде обрано запобіжний захід та організовані заходи з його розшуку», – йдеться в офіційному повідомленні поліції.

Нагадаємо, смертельна ДТП за участі кортежу відомого бізнесмена, власника ФК «Карпати» та холдингу ZIK Петра Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець біля селі Ямельня Яворівського району, близько 15:10. За попередніми висновками, автомобіль Opel Astra, за кермом якого була 31-річна мешканка села Ямельня, повертав з траси у село, коли в неї врізався Mercedes S 65 AMG. Молода жінка загинула на місці ДТП.

Вину за скоєння ДТП взяв на себе охоронець Андрій Борщ. Хоча очевидці стверджують, що за кермом був сам Петро Димінський.

Як зазначають у поліції, після проведення низки експертиз слідчі встановили відсутність факту керування автомобілем тим чоловіком, який спочатку назвався водієм «Мерседеса». Натомість слідчі зібрали достатню кількість доказів того, що автомобілем «Мерседес» керувала інша особа.

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